En Fazla Kaybettiren Bes Fonları
1 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,35 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 1,34 ile "Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,35 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 1,34 ile "Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014724
|-1,35
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024385
|-1,35
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014853
|-1,34
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,023201
|-1,30
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,023611
|-1,30
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,024233
|-1,30
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,023749
|-1,29
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,024712
|-1,27
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,025940
|-1,26
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,025132
|-1,24
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:53 Kaynak: AA
Gelin Geldiği Köyde Topraksız Tarımın "Hanımağası" Oldu
Gerçek Kesit'in Yıldızı Cahit Kaşıkçılar, Yıllar Sonra Ortaya Çıktı
Kredi Borcunu Ödemek İstiyor Ancak Ortada Banka Yok
Babacan ve Davutoğlu, Yeni Parti İçin İlk Tohumu Kaz Dağları'nda Attı