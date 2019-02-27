Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,35 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 1,34 ile "Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,35 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 1,34 ile "Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014724 -1,35
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024385 -1,35
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014853 -1,34
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023201 -1,30
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023611 -1,30
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024233 -1,30
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023749 -1,29
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024712 -1,27
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,025940 -1,26
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025132 -1,24
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:53 Kaynak: AA

Aviva, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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