En Fazla Kaybettiren Bes Fonları
1 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,07 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,02 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,07 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,02 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,047323
|-1,07
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019832
|-1,07
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023690
|-1,02
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,064521
|-1,00
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,098923
|-0,99
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,112011
|-0,99
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,084889
|-0,99
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,052363
|-0,99
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,074292
|-0,97
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,022844
|-0,95
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:30 Kaynak: AA
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