En Fazla Kaybettiren Bes Fonları
24 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde yüzde 0,69 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF", yüzde 0,60 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,59 ile "Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde yüzde 0,69 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF", yüzde 0,60 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,59 ile "Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010798
|-0,69
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015951
|-0,60
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,012161
|-0,59
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,028114
|-0,38
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015120
|-0,26
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,014587
|-0,24
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,016891
|-0,24
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017471
|-0,22
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,021799
|-0,22
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,014061
|-0,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:21 Kaynak: AA
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