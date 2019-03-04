En Fazla Kaybettiren Bes Fonları
1 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,55 ile "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 1,53 ile "Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,52 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,55 ile "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 1,53 ile "Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,52 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,073677
|-1,55
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,022662
|-1,53
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,064047
|-1,52
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,055015
|-1,51
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,075399
|-1,44
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019736
|-1,34
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,090352
|-1,33
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,025068
|-1,32
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,056275
|-1,29
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018687
|-1,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:14 Kaynak: AA
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