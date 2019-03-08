En Fazla Kaybettiren Bes Fonları
1 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,90 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 1,81 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,58 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,90 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 1,81 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,58 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,011997
|-2,90
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,055271
|-1,81
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015635
|-1,58
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010576
|-1,52
|Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,014310
|-1,35
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,047638
|-1,34
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,024518
|-1,30
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,106115
|-1,29
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,024834
|-1,24
| BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,074738
|-1,24
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:34 Kaynak: AA
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