En Fazla Kaybettiren Bes Fonları
37 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,48 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,22 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 1,17 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,48 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,22 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 1,17 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,034569
|-1,48
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,096494
|-1,22
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,053206
|-1,17
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019536
|-1,11
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,047183
|-0,96
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,067495
|-0,88
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,054813
|-0,83
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,088877
|-0,77
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018392
|-0,74
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019082
|-0,73
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:37 Kaynak: AA
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