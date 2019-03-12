En Fazla Kaybettiren Bes Fonları
37 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,44 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,93 ile "MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,89 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,44 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,93 ile "MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,89 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,027403
|-1,44
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,024504
|-0,93
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021412
|-0,89
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,082914
|-0,88
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,051133
|-0,88
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,109388
|-0,88
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,096607
|-0,87
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014921
|-0,84
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,104780
|-0,83
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,024217
|-0,82
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:15 Kaynak: AA
Galatasaray ile Denizbank Arasında İş Birliği Anlaşması
Acun Ilıcalı, TV8'i Satıyor İddiaları Hakkında Açıklama Yaptı
Dünyaca Ünlü Yatırım Bankası JP Morgan, Türkiye'nin 2019 Büyüme Tahminini Düşürdü
35 Yıllık Balıkçı, 40 Kilogramlık Dev Yayın Balığı Yakalayarak Bir İlki Yaşadı