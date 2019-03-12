Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

37 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,44 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,93 ile "MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,89 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,44 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,93 ile "MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,89 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027403 -1,44
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024504 -0,93
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021412 -0,89
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,082914 -0,88
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,051133 -0,88
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,109388 -0,88
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,096607 -0,87
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014921 -0,84
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,104780 -0,83
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024217 -0,82
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:15 Kaynak: AA

Ekonomi
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