En Fazla Kaybettiren Bes Fonları
12 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,11 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,10 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" ve yüzde 0,08 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,11 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,10 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" ve yüzde 0,08 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 7 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011772
|-0,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,010713
|-0,10
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,029528
|-0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,012373
|-0,03
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,018842
|-0,02
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,016102
|-0,01
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,056939
|-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:44 Kaynak: AA
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