Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,44 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF", yüzde 0,43 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 0,41 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,44 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF", yüzde 0,43 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 0,41 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,014191 -0,44
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014032 -0,43
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027427 -0,41
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031020 -0,41
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014514 -0,40
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014328 -0,39
Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,014726 -0,38
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014139 -0,35
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,014506 -0,34
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010553 -0,33
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:23 Kaynak: AA

Ekonomi
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