En Fazla Kaybettiren Bes Fonları
2 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,23 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 1,14 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,23 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 1,14 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,015039
|-1,23
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,030638
|-1,23
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,014165
|-1,14
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,014345
|-1,11
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,014037
|-1,09
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013884
|-1,05
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,014081
|-1,03
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,013994
|-1,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013774
|-0,98
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,014582
|-0,98
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:54 Kaynak: AA
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