En Fazla Kaybettiren Bes Fonları
3 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,36 ile "Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF", yüzde 0,32 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF" ve yüzde 0,28 ile "MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,36 ile "Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF", yüzde 0,32 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF" ve yüzde 0,28 ile "MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,010814
|-0,36
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,011317
|-0,32
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015133
|-0,28
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,014954
|-0,23
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,015140
|-0,22
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,012379
|-0,20
|Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,016914
|-0,18
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,101429
|-0,16
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,011797
|-0,13
|NN Hay. Em. Den. Değ. EYF
|0,062227
|-0,13
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:38 Kaynak: AA
Propaganda Serbestliği ve Seçim Yasakları Yarın Başlıyor
Beşiktaş Zirveden Sonunculuğa Düştü!
Sosyete Kasap Nusret'ten Dev Yatırım! Park Hyatt Oteli 50 Milyon Euroya Devraldı
Hong Kong'da Konut Yapacak Yer Kalmayınca 80 Milyar Dolarlık Yapay Ada Yapmaya Karar Verdiler