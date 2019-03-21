En Fazla Kaybettiren Bes Fonları
1 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,52 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,40 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve yüzde 1,34 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,52 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,40 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve yüzde 1,34 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,027735
|-1,52
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,021339
|-1,40
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,084226
|-1,34
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,051933
|-1,34
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,111103
|-1,33
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,098120
|-1,33
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,025210
|-1,32
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,102945
|-1,24
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,028625
|-1,22
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010626
|-1,22
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:35 Kaynak: AA
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