Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,09 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,89 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,87 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,09 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,89 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,87 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,048172 -1,09
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010531 -0,89
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015589 -0,87
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,031202 -0,70
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031344 -0,70
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027551 -0,66
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,057020 -0,65
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,076388 -0,63
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,057905 -0,63
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,087154 -0,63


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:26 Kaynak: AA

İş Bankası, Ekonomi
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