Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 4,38 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 3,96 ile "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 3,85 ile "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 4,38 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 3,96 ile "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 3,85 ile "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054755 -4,38
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,073013 -3,96
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071955 -3,85
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,046348 -3,79
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022162 -3,77
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019320 -3,73
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,088492 -3,67
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,053632 -3,60
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,062307 -3,55
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,061098 -3,53
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:03 Kaynak: AA

BNP Paribas, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şampiyon Yarış Atı İcradan Satılacak Merkez Bankasından Kur Açıklaması: Tüm Araçlar Kullanılmaya Devam Edecek İdrarını Yapamayan Vatandaşın Mesanesinden 522 Gramlık Tek Parça Taş Çıktı 78 Yaşındaki Kadının, Metroda Tekme Tokat Saldırıya Uğradığı Anlar Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 16:31:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Bes Fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]