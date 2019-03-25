En Fazla Kaybettiren Bes Fonları
1 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 4,38 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 3,96 ile "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 3,85 ile "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 4,38 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 3,96 ile "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 3,85 ile "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,054755
|-4,38
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,073013
|-3,96
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,071955
|-3,85
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,046348
|-3,79
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,022162
|-3,77
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019320
|-3,73
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,088492
|-3,67
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,053632
|-3,60
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,062307
|-3,55
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,061098
|-3,53
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:03 Kaynak: AA
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