En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054755 -4,38 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,073013 -3,96 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,071955 -3,85 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,046348 -3,79 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022162 -3,77 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019320 -3,73 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,088492 -3,67 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,053632 -3,60 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,062307 -3,55 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,061098 -3,53

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 4,38 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 3,96 ile "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 3,85 ile "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)