En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,059259 -2,85 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062026 -2,83 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,043015 -2,78 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015280 -2,71 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,025320 -2,71 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015430 -2,67 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,024071 -2,64 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024631 -2,64 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019156 -2,62 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024493 -2,62

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,85 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF", yüzde 2,83 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 2,78 ile "Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)