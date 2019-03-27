Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

33 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,85 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF", yüzde 2,83 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 2,78 ile "Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,85 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF", yüzde 2,83 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 2,78 ile "Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,059259 -2,85
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062026 -2,83
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,043015 -2,78
NN Hay. Em. Altın EYF 0,015280 -2,71
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,025320 -2,71
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015430 -2,67
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,024071 -2,64
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024631 -2,64
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019156 -2,62
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024493 -2,62
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:07 Kaynak: AA

Ekonomi
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