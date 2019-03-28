Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

57 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 5,39 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF", yüzde 5,35 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 5,26 ile "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 5,39 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF", yüzde 5,35 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 5,26 ile "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019160 -5,39
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017746 -5,35
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,066190 -5,26
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,021355 -5,19
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,067459 -5,17
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020438 -5,17
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,081824 -5,14
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017460 -5,11
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,092578 -5,08
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016851 -5,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:23 Kaynak: AA

Ekonomi
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