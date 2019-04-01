En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,012784 -1,82 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,013300 -1,43 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012888 -1,40 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012609 -1,40 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012786 -1,39 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012535 -1,35 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013102 -1,30 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012865 -1,30 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027831 -1,28 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013381 -1,27

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,82 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF", yüzde 1,43 ile "Garanti Em. Hay. Katkı EYF" ve yüzde 1,40 ile "Axa Hayat ve Em. Katkı EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)