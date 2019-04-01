Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,82 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF", yüzde 1,43 ile "Garanti Em. Hay. Katkı EYF" ve yüzde 1,40 ile "Axa Hayat ve Em. Katkı EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,82 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF", yüzde 1,43 ile "Garanti Em. Hay. Katkı EYF" ve yüzde 1,40 ile "Axa Hayat ve Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,012784 -1,82
Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,013300 -1,43
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012888 -1,40
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012609 -1,40
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012786 -1,39
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012535 -1,35
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013102 -1,30
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012865 -1,30
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027831 -1,28
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013381 -1,27
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:57 Kaynak: AA

Aviva, Ekonomi
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