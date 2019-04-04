En Fazla Kaybettiren Bes Fonları
37 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,18 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,03 ile "Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF" ve yüzde 0,02 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,18 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası
İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,03 ile "Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF" ve yüzde 0,02 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 3 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,043877
|-0,18
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,010901
|-0,03
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012098
|-0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:55 Kaynak: AA
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