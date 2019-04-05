En Fazla Kaybettiren Bes Fonları
35 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,43 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,42 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,20 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,43 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,42 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,20 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012046
|-0,43
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,037205
|-0,42
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,015432
|-0,20
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,029066
|-0,18
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,013303
|-0,13
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,023458
|-0,10
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,033274
|-0,09
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,058161
|-0,09
|Halk Hayat ve Em. K.B.A. Stand. EYF
|0,015314
|-0,08
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,015574
|-0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:10 Kaynak: AA
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