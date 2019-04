En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053748 -1,91 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,071365 -1,76 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018579 -1,75 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017921 -1,74 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,111861 -1,74 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024021 -1,71 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018990 -1,67 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,061616 -1,67 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021700 -1,67 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,060658 -1,66

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,91 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 1,76 ile " BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,75 ile "Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)