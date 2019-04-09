Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,91 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 1,76 ile "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,75 ile "Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,91 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 1,76 ile "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,75 ile "Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053748 -1,91
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,071365 -1,76
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018579 -1,75
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017921 -1,74
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,111861 -1,74
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024021 -1,71
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018990 -1,67
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,061616 -1,67
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021700 -1,67
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,060658 -1,66
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:25 Kaynak: AA

BNP Paribas, Ekonomi
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