En Fazla Kaybettiren Bes Fonları
1 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,91 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 1,76 ile "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,75 ile "Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,91 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 1,76 ile "BNP Paribas
Cardif Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,75 ile "Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,053748
|-1,91
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,071365
|-1,76
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018579
|-1,75
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,017921
|-1,74
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,111861
|-1,74
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,024021
|-1,71
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,018990
|-1,67
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,061616
|-1,67
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,021700
|-1,67
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,060658
|-1,66
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:25 Kaynak: AA
Karadeniz'de Avlanan 13 Kilogram Ağırlığındaki Kalkan Balığı 2 Bin 80 Liraya Alıcısını Bekliyor
Pazar ve Markette Fiyatlar Artınca Tüketici Online Alışverişe Yöneldi
Yasak Olmasına Rağmen İnternetten Atmaca Satılıyor! Cezası 10 Bin Lira
Dolar ve Euro Günü Nasıl Kapattı! İşte Son Durum