Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

31 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,39 ile "Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF", "Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF" ve yüzde 0,33 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,39 ile "Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF", "Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF" ve yüzde 0,33 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,061655 -0,39
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,089859 -0,39
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,048666 -0,33
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,087931 -0,32
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077363 -0,32
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,059359 -0,31
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,064577 -0,31
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,088928 -0,31
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,057929 -0,29
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,064828 -0,28
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:58 Kaynak: AA
Aviva, Ekonomi
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