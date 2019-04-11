Son Dakika Haberleri: En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

57 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,36 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF", yüzde 1,35 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,30 ile "Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,36 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF", yüzde 1,35 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,30 ile "Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010191 -1,36
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053800 -1,35
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018534 -1,30
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015150 -1,30
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017877 -1,30
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,070123 -1,23
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021700 -1,21
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027342 -1,15
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,086998 -1,11
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,033250 -1,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:14 Kaynak: AA
Ekonomi
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