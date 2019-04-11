En Fazla Kaybettiren Bes Fonları
57 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,36 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF", yüzde 1,35 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,30 ile "Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:14 Kaynak: AA
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,36 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF", yüzde 1,35 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,30 ile "Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010191
|-1,36
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,053800
|-1,35
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018534
|-1,30
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015150
|-1,30
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,017877
|-1,30
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,070123
|-1,23
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,021700
|-1,21
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,027342
|-1,15
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,086998
|-1,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,033250
|-1,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Günde 3 Bin 500 Adet Üretip Tanesini 5 Liradan Kapış Kapış Satıyor
Fed Tutanakları Yayımlandı! Üyeler Faiz Oranlarının Değişmemesi Gerektiğini Savunuyor
Maceracı Programının Sunucusu Murat Yeni Tahliye Edildi
AK Parti'nin Ankara'da Neden Kaybettiğine Dair Anket Yapıldı