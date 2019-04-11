En Fazla Kaybettiren Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010191 -1,36 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053800 -1,35 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018534 -1,30 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015150 -1,30 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017877 -1,30 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,070123 -1,23 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021700 -1,21 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027342 -1,15 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,086998 -1,11 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,033250 -1,07

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,36 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF", yüzde 1,35 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,30 ile "Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)