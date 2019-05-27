Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları

En fazla kaybettiren BES fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,42 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF", yüzde 1,38 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" ve "Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,42 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF", yüzde 1,38 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" ve "Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,060175 -1,42
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,062112 -1,38
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,092528 -1,38
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,091465 -1,36
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080248 -1,33
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,064196 -1,29
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,067327 -1,27
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,046450 -1,26
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032914 -1,26
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,049678 -1,21
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:41 Kaynak: AA
BNP Paribas, Ekonomi
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