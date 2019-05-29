Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

19 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,45 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,43 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF" ve yüzde 0,36 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,45 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,43 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF" ve yüzde 0,36 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012679 -0,45
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,049494 -0,43
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,036856 -0,36
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,049815 -0,29
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033080 -0,27
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065634 -0,21
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026831 -0,17
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062660 -0,17
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045602 -0,15
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,066980 -0,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:54 Kaynak: AA
Ordu Yardımlaşma Kurumu, Ekonomi
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