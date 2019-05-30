En fazla kaybettiren BES fonları
46 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,15 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF", yüzde 1,08 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,00 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:01 Kaynak: AA
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,15 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF", yüzde 1,08 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,00 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,073355
|-1,15
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038214
|-1,08
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,103181
|-1,00
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,070084
|-0,99
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,056898
|-0,94
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,049433
|-0,77
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,062280
|-0,61
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,045327
|-0,60
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016233
|-0,58
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,065257
|-0,57
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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