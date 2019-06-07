Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

14 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,29 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,15 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,76 "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,29 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,15 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,76 "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041368 -1,29
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025466 -1,15
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,050149 -0,76
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019856 -0,57
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,031901 -0,46
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018796 -0,41
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,045426 -0,37
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,082609 -0,34
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026229 -0,28
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010345 -0,26

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:11 Kaynak: AA
Ekonomi
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