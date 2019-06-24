En fazla kaybettiren BES fonları
28 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,48 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,34 ile "Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF" ve "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF" oldu.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:25 Kaynak: AA
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,48 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,34 ile "Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF" ve "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,027112
|-0,48
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,051216
|-0,34
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,083218
|-0,34
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,096812
|-0,33
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,109609
|-0,33
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,098021
|-0,23
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,021800
|-0,21
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,047910
|-0,21
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,023831
|-0,20
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,102942
|-0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Meksika, uyuşturucu baronlarının lüks evlerini satıp parasını yoksullara dağıtacak
İşte İstanbul seçimi sonrası dolarda son durum
Özge Ulusoy, İstanbul seçiminin ardından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu!
İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı: İstanbul Valiliği'ne tayin edilsin