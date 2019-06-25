Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,60 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,56 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 0,51 ile "Garanti Em. Hay. Değ. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,60 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,56 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 0,51 ile "Garanti Em. Hay. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038809 -0,60
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020205 -0,56
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054168 -0,51
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033588 -0,51
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032370 -0,47
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,066565 -0,45
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036895 -0,34
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,040792 -0,31
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,014739 -0,28
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074437 -0,208
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:35 Kaynak: AA
bireysel emeklilik, döviz, anadolu hayat, bes fonları, Ekonomi
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