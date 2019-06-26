Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

19 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,19 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 1,17 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,15 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,19 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 1,17 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,15 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014748 -1,19
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014737 -1,17
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031966 -1,15
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014676 -1,06
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015745 -1,05
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,014929 -0,98
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015551 -0,97
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015044 -0,92
Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,015154 -0,91
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014322 -0,89
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:17 Kaynak: AA
Ekonomi
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