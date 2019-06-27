Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,54 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 1,47 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" ve "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,54 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 1,47 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" ve "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,029306 -1,54
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027554 -1,47
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017077 -1,47
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,027174 -1,46
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,028305 -1,46
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026906 -1,46
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025745 -1,45
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,027321 -1,44
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029192 -1,43
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028301 -1,43
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:50 Kaynak: AA
bireysel emeklilik, fiba, allianz, bes fonları, Ekonomi
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