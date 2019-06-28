Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,46 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF", "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" ve yüzde 0,45 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,46 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF", "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" ve yüzde 0,45 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026781 -0,46
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027426 -0,46
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025628 -0,45
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,028179 -0,45
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017001 -0,45
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029067 -0,43
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,030043 -0,43
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028180 -0,43
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017248 -0,43
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,027206 -0,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:44 Kaynak: AA
Ekonomi
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