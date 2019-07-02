En fazla kaybettiren BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026705 -3,15 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026085 -3,13 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016570 -3,04 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027471 -3,01 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028354 -2,95 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,026542 -2,94 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027492 -2,94 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,016829 -2,92 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027214 -2,91 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,029314 -2,91

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,15 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF", yüzde 3,13 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF" ve yüzde 3,04 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)