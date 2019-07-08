Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

39 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,69 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 0,63 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,60 ile "Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,69 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 0,63 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,60 ile "Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012458 -0,69
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015811 -0,63
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032704 -0,60
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010606 -0,53
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028069 -0,51
Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,015139 -0,42
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,049515 -0,37
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022195 -0,36
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015486 -0,35
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080857 -0,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:32 Kaynak: AA
Ekonomi
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