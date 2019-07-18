Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
Son Dakika Ekonomi Haber

En fazla kaybettiren BES fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,03 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,97 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,89 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", "Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

En fazla kaybettiren BES fonları, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,03 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,97 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,89 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", "Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,028848 -1,03
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025314 -0,97
NN Hay. Em. Altın EYF 0,016766 -0,89
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028664 -0,89
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027794 -0,89
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017015 -0,88
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027783 -0,88
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027513 -0,87
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,026862 -0,87
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,029650 -0,87
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Netflix hisseleri yüzde 12'in üzerinde düştü Genç kızın hareket halindeki otobüsten düşüp öldüğü olayda dikkat çeken detay! YKS Türkiye birincisi: Şöyle bir bakayım dedim, böyle oldu İngiltere, enerji içeceklerine yasak getiriyor! 16 yaşın altındakilere satılmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 15:32:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]