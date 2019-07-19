Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
Son Dakika Ekonomi Haber

En fazla kaybettiren BES fonları

41 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,43 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,37 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF" ve "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

En fazla kaybettiren BES fonları, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,43 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,37 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF" ve "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012084 -0,43
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074712 -0,37
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038959 -0,37
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033025 -0,13
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,108601 -0,09
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059874 -0,07
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,073685 -0,06
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,066842 -0,03
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,081335 -0,03
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,062367 -0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de Türkiye'ye yaptırım uygulanması için karar tasarısı hazırlandığı iddia edildi ATO Başkanı Baran'dan Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması talebine itiraz Yaşlı kadınla şoförün tartışması olay oldu! "Psikolojimi bozdun teyze, geç sen kullan" HDP'den, Erbil saldırganının HDP'li vekilin ağabeyi çıkmasına ilişkin açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 16:43:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]