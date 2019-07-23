En fazla kaybettiren BES fonları
1 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,53 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,97 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,82 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF" oldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:34 Kaynak: AA
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,53 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası
İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,97 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,82 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,043747
|-1,53
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,057889
|-0,97
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,121308
|-0,82
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019816
|-0,81
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,022124
|-0,78
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024622
|-0,77
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,026121
|-0,73
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,023534
|-0,72
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,016349
|-0,71
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,074698
|-0,70
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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