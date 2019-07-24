En fazla kaybettiren BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012091 -0,35 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026671 -0,32 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028042 -0,31 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,028056 -0,29 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016924 -0,29 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,016260 -0,29 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017173 -0,29 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028939 -0,29 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025534 -0,29 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027307 -0,28

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,35 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,32 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF" ve yüzde 0,31 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)