Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
Son Dakika Ekonomi Haber

En fazla kaybettiren BES fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,22 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 3,09 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,02 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

En fazla kaybettiren BES fonları, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,22 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 3,09 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 2,02 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029954 -3,22
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035273 -3,09
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,103753 -2,02
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,057371 -1,98
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,070676 -1,94
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,026267 -1,38
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,049466 -1,30
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,072151 -1,25
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021642 -1,17
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015971 -1,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar/TL, 5,54 seviyesinden işlem görüyor
Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı Borcu bitmeyen telefon artık ikinci kişiye satılamayacak Adana'da bir grup esnaf, ceza yazmak isteyen memurun üzerine yürüdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 16:58:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]