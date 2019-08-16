En fazla kaybettiren BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054388 -3,43 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018588 -3,37 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,088937 -3,26 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,074274 -3,08 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018001 -3,02 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039187 -2,98 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,070335 -2,96 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018691 -2,95 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024796 -2,92 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028390 -2,90

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,43 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 3,37 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 3,26 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)