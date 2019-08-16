Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,43 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 3,37 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 3,26 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,43 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 3,37 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 3,26 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054388 -3,43
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018588 -3,37
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,088937 -3,26
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,074274 -3,08
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018001 -3,02
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039187 -2,98
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,070335 -2,96
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018691 -2,95
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024796 -2,92
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028390 -2,90
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:15 Kaynak: AA
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