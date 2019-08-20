Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,85 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,64 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,62 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,85 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,64 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,62 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030195 -0,85
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,112614 -0,64
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028551 -0,62
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022002 -0,60
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020644 -0,58
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,087552 -0,56
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017724 -0,55
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027949 -0,54
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,069264 -0,53
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018407 -0,53
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:06 Kaynak: AA
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