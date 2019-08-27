Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,71 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF", yüzde 0,66 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,62 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,71 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF", yüzde 0,66 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,62 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,032925 -0,71
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016196 -0,66
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015131 -0,62
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016112 -0,62
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015166 -0,59
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,014703 -0,59
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014786 -0,54
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014873 -0,51
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015108 -0,50
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015931 -0,49
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:06 Kaynak: AA
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