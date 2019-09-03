En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,24 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF", yüzde 1,11 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 1,08 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065102 -1,24 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062460 -1,11 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,029234 -1,08 NN Hay. Em. Altın EYF 0,018514 -1,08 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045427 -1,08 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030689 -1,07 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,029914 -1,07 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030704 -1,07 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031687 -1,06 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018794 -1,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)