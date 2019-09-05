En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,71 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 1,41 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 1,38 ile "Garanti Em. Hay. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020471 -1,71 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036590 -1,41 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054495 -1,38 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,031466 -1,24 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036190 -1,22 NN Hay. Em. Altın EYF 0,018229 -1,22 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030219 -1,22 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,067643 -1,22 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027586 -1,21 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030237 -1,21

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)