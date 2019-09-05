Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
Son Dakika Ekonomi Haber

En fazla kaybettiren BES fonları

4 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,71 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 1,41 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 1,38 ile "Garanti Em. Hay. Değ. EYF" oldu.

En fazla kaybettiren BES fonları, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,71 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 1,41 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 1,38 ile "Garanti Em. Hay. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020471 -1,71
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036590 -1,41
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054495 -1,38
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,031466 -1,24
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036190 -1,22
NN Hay. Em. Altın EYF 0,018229 -1,22
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030219 -1,22
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,067643 -1,22
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027586 -1,21
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030237 -1,21
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar düşüşünü 6. güne taşıdı! İşte son durum Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 14 milyar TL'lik 5 projeye teşvik verilecek Güzellik merkezinde 6 saat saçını yaptıran genç kadın, hesabı ödemeden kaçtı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 19:10:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]