Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,26 ile "Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF", yüzde 0,19 ile "Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,08 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,26 ile "Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF", yüzde 0,19 ile "Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,08 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 6 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,015900 -0,26
Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,016238 -0,19
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,057557 -0,08
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,018760 -0,05
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,011846 -0,03
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012857 -0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:26 Kaynak: AA
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