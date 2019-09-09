Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

57 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,04 ile "NN Hay. Em. Altın EYFF", yüzde 2,03 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 2,02 ile "Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,04 ile "NN Hay. Em. Altın EYFF", yüzde 2,03 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 2,02 ile "Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017912 -2,04
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029697 -2,03
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030672 -2,02
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029720 -2,01
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018194 -2,01
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028737 -2,00
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031761 -2,00
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029414 -2,00
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029909 -1,90
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027131 -1,88
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:46 Kaynak: AA
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