Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

53 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,44 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF", yüzde 0,33 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,29 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,44 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF", yüzde 0,33 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,29 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034430 -0,44
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015858 -0,33
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016978 -0,29
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015886 -0,28
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016058 -0,27
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015813 -0,25
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,054084 -0,24
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,063856 -0,22
Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,016286 -0,21
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,015446 -0,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:15 Kaynak: AA
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