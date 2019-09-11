Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

56 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,22 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,19 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve yüzde 0,18 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,22 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,19 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve yüzde 0,18 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,031066 -0,22
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,060343 -0,19
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,083023 -0,18
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034368 -0,18
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015787 -0,16
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016951 -0,16
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,109303 -0,15
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,061778 -0,15
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015379 -0,14
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015865 -0,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:00 Kaynak: AA
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