Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,02 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,71 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,02 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,71 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031716 -1,02
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017797 -0,71
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029510 -0,71
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029538 -0,71
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028568 -0,70
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031569 -0,70
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030490 -0,70
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029243 -0,69
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018088 -0,69
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028380 -0,68
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:02 Kaynak: AA
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