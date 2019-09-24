Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
Son Dakika Ekonomi Haber

En fazla kaybettiren BES fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,37 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 0,33 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.

En fazla kaybettiren BES fonları, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,37 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 0,33 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,057261 -0,37
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021578 -0,33
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042047 -0,33
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016672 -0,30
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,013020 -0,29
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,026994 -0,28
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024162 -0,27
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,035280 -0,27
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029168 -0,26
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,021129 -0,26
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

TEM Otoyolu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz hükümetinden Thomas Cook yöneticilerine soruşturma talimatı
Fikret Orman'ın istifa edeceğini açıklamasının ardından Beşiktaş hisseleri uçuşa geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan iklim zirvesinde konuştu: Plastik poşet kullanım oranını 4'te 3 oranında düşürdük Antalya'da 45 yaşındaki engelli kadın, evinde ölü bulundu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 16:36:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]