Son Dakika Haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,91 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,69 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 0,67 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,91 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,69 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 0,67 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031521 -1,91
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020589 -0,69
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017984 -0,67
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029950 -0,67
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029828 -0,66
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031940 -0,66
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030901 -0,66
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028878 -0,66
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,029629 -0,66
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,028444 -0,66
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:57 Kaynak: AA
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